南投縣長許淑華期許藉由國際曲棍球比賽等國際賽事舉行，讓更多人看見台灣、認識南投。（曾雪蒨攝）

2023台灣南投國際男子曲棍球邀請賽有韓國等五個國家十六個隊伍參加。（曾雪蒨攝）

2023台灣南投國際男子曲棍球邀請賽今天在竹山高中舉行，邀請包括香港、泰國、韓國、新加坡與台灣5個國家16支隊伍參賽，縣長許淑華到場勉勵各國球員以球會友，切磋球技，希望透過國際體育賽事讓更多人看見台灣、認識南投竹山的美景美食。

由於比賽第一天正值杜蘇芮颱風來襲，南投雖未列入暴風圈，但許淑華仍不忘提醒主辦單位與球員們，面對颱風來襲，比球技也要注意自身安全。

杜蘇芮颱風來襲，但南投縣竹山今天卻在飄了小雨後出現難得的陽光。縣長許淑華一早就參加2023南投國際男子曲棍球邀請賽開幕典禮，她說，曲棍球一直是國家重點培育的運動項目之一，南投縣在男子隊與女子隊表現更是不俗，每次都拿到全國前三名的成績，為了積極推廣該運動，她在立委期間就與曲棍球協會理事長蔡宜助爭取在竹山高中設立符合國際標準的球場，舉辦國際賽事，除邀請國際選手一起切磋比賽，也可提升在地選手的技能。

她說，過去兩年多因為疫情無法如期舉行國際比賽，但疫情鬆綁後協會就立即邀請五個國家到竹山比賽，以球會友，除了香港、新加坡、韓國與泰國與中華台北國家隊，這次也有南投縣縣隊參賽，希望南投縣曲棍球隊跟國際球友切磋球技後，可以在今年十月份的全國運動會中取得好成績。

許淑華說，她擔任縣長後就積極推動國際運動賽事，日前才在竹山舉辦自行車國際賽事、還有爭取南投成為全台馬拉松五站其中一站，明年還要在南投舉辦全國身障運動會，以及在日月潭舉辦亞洲盃水域國際錦標賽，希望增加參加全國性與國際性活動加選手技能。

她也不忘感謝議會支持，讓縣府可以全力推動運動賽事，讓大家更認識台灣，也呼籲鄉親一起擔任最好行銷員，透過這場國際賽是推廣竹山之美與竹山美食，讓大家更了解南投的好，縣府也會針對爭取好教練與提供更好的教育訓練、參賽得獎鼓勵編列更多經費，讓南投的運動與教育更好。