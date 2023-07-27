有些人天生說話心口直快，不修邊幅，因此時常得罪人，大陸《搜狐號》運勢專欄指出，生肖馬、雞、蛇講話總是不經三思就脫口而出，其中生肖馬認為只是陳述事實，沒必要做修飾；生肖雞嘴巴毒舌愛亂開玩笑，講話更是一針見血；生肖蛇則是個性善變，時常改變想法，不懂得看場合說話。

▍生肖馬

生肖馬性格開朗，喜歡交友，但他們有個缺點，講話總是心口直快、不修邊幅，因此容易惹怒別人。他們始終認為，自己只是在陳述事實，沒必要做修飾後再說出口，讓很多人非常頭痛。

▍生肖雞

生肖雞天生嘴巴毒舌，喜歡愛亂開玩笑，可是他們說出來的笑話，不但不好笑，更是讓氣氛尷尬，讓身邊的人不知如何是好。他們個性活潑，說話總是一針見血，因此容易得罪他人，進而挖洞陷害他們。

▍生肖蛇

生肖蛇個性善變，在職場中不僅時常改變想法，且不懂得看場合說話，讓同事反感，因此當他們遇到困難時，身邊的人會加油添醋，眼睜睜看著他們獨自收拾爛攤子。