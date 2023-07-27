歐洲旅遊熱點如威尼斯、巴塞隆納、阿姆斯特丹、杜布洛夫尼克、聖米歇爾山等，在暑期旺季人滿為患，或尖峰和離峰落差巨大，當局正設法調節旅客量，祭出課稅與限制遊輪等措施。

以下是歐洲著名景點採取措施因應遊客數量不斷攀升的一些例子：

●義大利威尼斯

人口僅5萬人的義大利威尼斯，2019年接待550萬名遊客，多年來一直採行所謂的「繞道旅遊」（detourism）做法。

2021年，威尼斯擔心城市環境受到影響，禁止大型遊輪駛入威尼斯潟湖。

威尼斯也對住宿遊客課稅，還打算針對一日遊旅客實施付費預訂制度。

此計畫要求旅客支付3至10歐元（約新台幣105到350元）才能進入威尼斯，但由於擔心這會大幅減少當地旅遊收入及影響行動自由，因此計畫據稱遭多次擱置。

●杜布洛夫尼克

克羅埃西亞的中世紀城牆城市杜布洛夫尼克（Dubrovnik）是歐洲最擁擠的城市之一，遊客擁擠程度，有時讓人幾乎無法在歷史老城區內行走。

2011年HBO影集「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）在這座老城內拍攝場景，此後有亞得里亞海明珠之稱的杜布洛夫尼克，遊客數量便大量激增。

2019年，這座人口僅4萬1000人的小鎮，創紀錄地接待了140萬遊客以及440萬住宿旅客。

那一年，地方當局僅准許每天兩班遊輪到港，且每艘每次載客不得超過4000人。到2022年，遊客人數已降至100萬人出頭。

●巴塞隆納

西班牙巴塞隆納（Barcelona）位於地中海岸，為加泰隆尼亞地區（Catalonia）的首府，是著名的高第（Gaudi）建築瑰寶所在，也擁有西班牙數一數二的足球俱樂部。

巴塞隆納採行措施，禁止旅遊團在購物尖峰時段，進入歷史悠久的博蓋利亞市場（La Boqueria）。

2022年，有970萬名遊客在巴塞隆納的飯店和度假屋住宿，而2019年則多達1200萬人。

●阿姆斯特丹

荷蘭阿姆斯特丹（Amsterdam）長期以來一直努力洗刷「到處是喧鬧單身派對、毒品和性」的聲名；而這印象多少要歸責每年湧入的2000萬遊客。

今年3月，阿姆斯特丹發起一項網上活動，目的是勸阻英國年輕男子不要來阿姆斯特丹吸毒或買醉，並以荷蘭式直言告誡這些遊客「離遠一點」，否則就有被捕的風險。

上週，阿姆斯特丹還決定關閉市中心的一個主要遊輪碼頭。

最近為了還給古色古香市中心一片寧靜，阿姆斯特丹採取其他措施，包括禁止在紅燈區街道上吸食大麻。

● 聖米歇爾山

法國地標聖米歇爾山（Le Mont-Saint-Michel）盛夏季節裡，狹窄且陡峭上升的小巷弄在午餐前擠滿了人潮；但到了下午時光，小巷裡幾乎空無一人。

這就是聖米歇爾山面臨的困境。聖米歇爾山是一間著名的修道院，位於諾曼第（Normandy）海岸附近一座小島上；它是巴黎以外最受歡迎的法國旅遊景點，在1979年由聯合國教科文組織（UNESCO）列入世界遺產名錄。

在法國和歐洲其他地方，數十個深受遊客歡迎的景點都面臨共同的問題，在夏季白日人滿為患，但在淡季或晚上卻空無一人，這情形往往對當地經濟不利。

前往聖米歇爾山觀光的遊客，大多數的行程安排都雷同，他們在午餐前抵達，在當地野餐或到餐廳用餐，之後造訪觀光景點，接著在下午回家或回到住處。

這樣的模式導致聖米歇爾山早上10時到下午4時擠滿人潮，使得一些有意觀光的旅客無從進入。然而，他們幾乎不知道聖米歇爾山在傍晚幾乎空無一人。

為了解決這個問題，負責維護聖米歇爾山的基金會自今夏起實施數項「激勵措施」，包括鼓勵旅客在早上10點前與下午4點後拜訪。

調節聖米歇爾山接駁車班次也有助於實施其他激勵措施，像是自晚間6時30分起可免費停車，但7月與8月除外。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）