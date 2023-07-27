受新冠疫情影響，去年赴中醫門診就醫民眾增加2成，導致點值跌破0.9元，醫界擔心影響醫院經營，連帶衝擊醫療品質。健保會昨決議，將動用「調節非預期風險及其他非預期政策改變所需經費」 3.1283億元，挹注中醫總額，而西醫基層、牙醫、醫院則未達動支標準。健保署長石崇良說，待部長薛瑞元完成簽核，就會立即撥款給醫界。

健保會執行秘書周淑婉昨日表示，去年受疫情影響，許多民眾至中醫門診取得清冠一號。染疫後產生的後遺症，也透過中醫調養解決，導致去年第3、4季整體就醫人數成長20.6％、費用成長16.6％。健保會動用「調節非預期風險及其他非預期政策改變所需經費」 3.1283億元，為國內首度因「異常流行疫情」產生的非預期風險的預備金調度。

衛福部次長王必勝、健保署長石崇良、社保司長劉玉娟今共同召開記者會。石崇良說明，健保總額為前瞻性預算，在前一年就訂定次年度的總額，但難免也會出現非預期情形。2022年4月開始，國內受到新一波Omicron本土疫情的衝擊，比前2年的更劇烈，也導致就醫人數變化，這就是所謂的非預期風險，而健保署也設有機制，作為就醫爆量後的補償。

石崇良表示，「調節非預期風險及其他非預期政策改變所需經費」的補償原則是，如果1季的服務量高於去年同期的5％、點值下降到0.9元以下，即可啟動補償。經結算去年的總額發現，Omicron疫情之下，國人使用中醫醫療，特別是清冠一號的情況增多，也帶動中醫就醫的增加，符合成長破5％、點值0.9元以下的條件，因此中醫界啟動申請後，健保會決定動用預備金回補。

對於過去疫情期間，國人就醫次數減低，也曾出現點值高的情形，石崇良指出，多數的非預期情形為就醫人數增加，但偶爾也會造成就醫量下降，比如2020年、2021年，是疫情影響就醫比較嚴重的時候，2019年訂定總額時，未預期到會有那麼嚴重的影響，因此2020年的點值比較好是沒錯的。

2020年健保總額突破7000億，雖然點值好，但石崇良表示，他也必須為醫界說點話，疫情期間，醫護人員繼續上班，即便沒有服務，成本還是在那裡。健保總額的概念就是為了保障醫療服務的運作，不會受到太多外在因素的影響。當時服務量下降、點值高，也發揮了總額穩定體系運作的功能，讓醫院不會像其他行業放無薪假。

石崇良表示，醫院沒有病人，理論上沒有收入，但疫情之下，醫院繼續付薪資，甚至會多給照顧高風險個案的津貼。當時受到全球疫情的影響，口罩等物資成本也提高，因此即便曾有過點值高的時期，也要回頭去了解當時的環境。 3.1283億元預備金的動用，昨天才通過，通過後就會送部長室，待部長核定後就會立刻撥款。