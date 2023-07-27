桃園市龍潭區葉姓男子日前在IG發現「投資股票穩賺不賠」廣告，加Line後，自稱代客操盤男子要求投資基金，他先後面交現金130萬元，當想要領出獲利時，對方竟要求再付63萬元，此時他才驚覺遭詐騙報案。龍潭警方循線埋伏，逮捕20歲陳姓車手，訊後依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送法辦。

警方調查，45歲葉男因好奇點擊IG廣告後，對方即要求加LINE、Instagram聯繫，並誆稱協助投資股票或虛擬貨幣，保證獲利穩賺不賠，葉男不疑有他至假投資網站申請帳號，並依照對方指示先後面交130萬元，後來看到獲利要領出，對方卻說帳戶出問題，要再付63萬元投資金就可領現，他驚覺受騙報案。

警方獲報後立即組成專案小組偵辦，經科技分析各項跡證鎖定犯嫌，偽裝成超商顧客，一邊喝飲料，一邊埋伏，等到雙方面交那一刻，上前將車手逮捕並査扣假冒工作證、單據、公司印鑑等贓證物。警方呼籲，勿輕信任何網路上投資廣告或訊息，也不要輕易匯款或面交交付款項。