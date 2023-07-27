中華車（2204）驚傳遭駭客攻擊，公司於23日偵測到部分資訊系統遭到惡意攻擊，雖立即全面啟動相關防禦機制與復原作業，但至目前仍有部分產線受到影響。不過，中華車今日發出最新重訊說明，停工所減少之產能將以原定8月歲修進行調整，評估對全年沒有重大影響。

不受駭客攻擊影響，中華車今早股價開高走高，以85.4元開出後，最高觸及88.6元，盤中維持逾4％漲幅。

中華車除產製自家CMC及三菱品牌車外，也代工組裝生產乘用車品牌MG，與商用車品牌FUSO部分車型，由於今年以來MG銷售表現亮眼，持續供不應求，此次系統遭駭，一般觀察重點放在是否影響MG交車。

不過，中華車表示，此次系統遭駭確實對產線及配銷等作業有所影響，但原本局部暫停生產的部分，隨著系統檢修作業進度，已陸續恢復生產，MG產線也已於26日恢復正常生產。MG並也如期發出新車ZS將於8月底上市的發表會邀請函。

中華車強調，整車生產環節多且複雜，系統遭駭後，多處都必須確認才能確保品質及系統安全性，因此公司採謹慎態度進行相關作業檢修。