罕見!?中天綜合台播新聞宣判"突喊卡" 北高行宣布再開辯論｜衛廣法被架空?NCC拿明朝劍斬清朝官?

2020年中天新聞台遭國家通訊傳播委員會（NCC）不予換發衛星電視執照，並於有線電視52台下架。中天綜合台因此申請營運計畫變更，希望在綜合台製播新聞，此舉遭遭NCC駁回。中天則提出行政訴訟，原定今（27）日北高行要做出一審判決，卻因特殊情況使今日不會有宣判結果。律師陳少璿也提出NCC在此案中許多不合邏輯之處。

陳少璿接受中天新聞訪問時表示，這件案子原本在上個月已辯論終結，並在今日宣判，但法官認為此案中有些東西還沒釐清，要聽雙方說法，因此裁定「再開辯論」，雙方要再進行一次攻防，聽完後才會有正式判決結果。

至於是否在開庭中，有法官對於NCC直接駁回的點覺得有疑慮一事，陳少璿表示，這件案子從一開始NCC的態度就有爭議，並還原事件的來龍去脈。陳少璿首先表示，在2020年6月時，綜合台跟新聞台提出換照申請，當時新聞台還沒被關台，因此綜合台維持一貫做法，提出製播綜藝節目跟戲劇節目。然而，在2020年12月綜合台換照過了，但新聞台換照卻沒有過，當時NCC在綜合台換照處分提到，之後若要播新聞節目要提出營運計畫變更申請。陳少璿強調，綜合台後續照著NCC規定並申請營運計畫變更，但此時NCC卻改口稱綜合台是故意不在換照提出變更，直到換照結束後才說要播新聞，認為中天故意規避換照審查。針對NCC說法，陳少璿直言，該邏輯本身有一定程度問題。

陳少璿也提到，NCC在綜合台換照時提出負擔跟要求，因綜合台有戲劇及綜藝節目，因此要求經費不得低於多少、時數不能低於多少。陳少璿強調，當時是針對舊的營運計畫打造的的要求，如今要變更營運計畫還要加入新聞節目，NCC是否應針對新的營運計畫，提出新的負擔要求，才符合個案正義，不應直接說新的營運計畫不符合舊的營運計畫要求，此舉如同拿明朝劍斬清朝官。

此外，針對NCC說綜合台未來製播新聞不能有大股東不當干預問題，陳少璿強調，NCC並非事先審查內容，而是綜合台都還沒做新聞NCC就直接說不要做了，認定之後新聞會有大股東不當干預問題，用臆測方式未審先判。

陳少璿強調，此舉不僅侵害自由，且在中天被裁罰一系列案子中，也是等到新聞播出後，藉由事後審查來針對有問題的新聞做出裁決，而不是連做都還沒做，就直接認定全部新聞都有問題。