俄烏戰爭爆發迄今已逾1年5個月，仍未停息，烏克蘭卻傳出有國會議員拿病假當藉口，帶著一家人到馬爾地夫旅遊度假，目前這名議員已遭到調查，一旦被定罪，可能面臨最高3年的牢獄之災。

根據BBC、《基輔郵報》26日報導，與烏克蘭總統同屬「人民公僕黨」（Servant of the People party）、現年48歲的國會議員阿里斯托夫（Yuriy Aristov），在7月中被媒體拍到偕妻兒出現在馬爾地夫一間五星級豪華飯店，住宿一晚的房價為2,600美元至26,700美元不等（約新台幣8萬至83萬元）。消息曝光後，烏克蘭當局已展開調查。

SBI, together with SBU, is investigating whether the MP from "Servant of the People" Yuriy Aristov legally went on holiday to the Maldives during martial law.https://t.co/LWkh03ZuVS — Babel.ua: Ukraine at war (@UaBabel) July 26, 2023

初步調查指出，阿里斯托夫於6月5日離開烏克蘭，期間先到波蘭出差3天，商討與立陶宛政府合作事宜；7月10日，他疑似透過私人診所，提出偽造的醫檢證明並請了10天病假，但事實上，他當時仍在國外。

自戰爭爆發後，烏克蘭即宣布進入戒嚴，18至60歲男性一律禁止出國旅行，不過若是因為公務需求，則可免除這項限制。

總統澤倫斯基得知消息後，向公務員發出警告：「任何內部背叛、任何海灘（假期）或拓展個人生活、罔顧烏克蘭利益的行為，都會引發憤怒。」國會議長斯特凡楚克（Ruslan Stefanchuk）則透過臉書表示，阿里斯托夫已經提出辭呈。

這並非烏克蘭國會議員第一次出現類似行為。今年1月，另一位議員吉申科（Mykola Tyshchenko）在網路上發布一段在泰國海邊游泳的影片，引發抨擊。他聲稱自己到泰國是「與當地烏克蘭僑民建立連結」，但仍遭到政黨開除。