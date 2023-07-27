疫情解封，餐飲、旅遊業熱絡，再加上畢業季來臨，勞動部勞動力發展署中彰投分署員林就業中心將舉辦「職達薪世界」徵才，邀集28家廠商、釋出800個職缺，現場將設置「疫後改善缺工擴大就業方案」專區，並有「就業職達車」職缺快篩貼心服務，透過E化小工具幫民眾篩選合適的職缺。

中彰投分署員林就業中心主任陳秀蓉說，這次徵才將於29日登場，參與廠商包括中科二林園區永鉅、天工等，產業類別有資訊服務業、量販零售業、照顧服務業等，其中的「疫後改善缺工擴大就業方案」專區提供中彰投地區旅宿、餐飲業共41家廠商、250個職缺，讓想跨域就業的民眾辦理求職或諮詢。

值得一提的是，為方便民眾快速搜尋想面試的職缺，這場活動特別推出「就業職達車」職缺快篩服務，現場服務人員會協助求職者運用中心自製E化小工具，針對喜愛的工作地、工作內容與薪資範圍等選項篩選，提供更多機會讓求職者展現實力，也減少摸索時間。

此外，針對不清楚個人職涯方向的社會新鮮人，中彰投分署表示，活動中也提供「哈利找伯樂」職涯探索，對於初次求職者可提供多元幫助。