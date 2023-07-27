台商李孟居被中國指控為「台諜」，被判1年10個月刑期和剝奪政治權利附加刑2年。期滿後，李孟居已於24日順利離境中國。

相關人士今天對中央社記者表示，李孟居已經在這幾天離境中國、前往日本，確定人很平安，目前尚未返回台灣。李孟居只是到深圳去就被抓捕、限制出境，再次凸顯中國是個「不講理」地方。

李孟居在2019年8月從香港入境深圳後失聯，時間正值香港「反送中」運動期間；中國官方指控李孟居「涉嫌從事危害國家安全的犯罪活動」，同年10月底被以「涉嫌為境外刺探、非法提供國家秘密罪」拘捕。

李孟居後被判處1年10個月刑期和剝奪政治權利附加刑2年。李孟居在2021年服刑期滿，不過由於剝奪政治權利附加刑，不被批准離境中國，仍未能返台。

李孟居在2020年10月被安排出現在中國官媒央視「焦點訪談」節目，他在電視上「認罪」。BBC中文網今天釋出李孟居離境中國後的專訪內容。

李孟居在24日抵達日本東京，口戴中華民國國旗口罩，激動於重獲自由。他在專訪中說，身邊的人都知道，自己很少談述政治議題，因為本身是生意人，「發生這個事情才知道中國和我想的不一樣」。

李孟居被拘捕理由和他拍攝深圳武警集結畫面有關。他說，那個停武警車隊的地點距離房間大概50公尺，「我就是一個好奇的路人、一個差旅客」，只是拿手機起來好奇地拍了幾張，如果真的是國家秘密的話，怎麼會在旅館就可以拍得到。扣個帽子就變成台灣間諜，

李孟居稱，「很無奈，我根本不知道我做了什麼，但是為了早點出去，只好認罪認罰，讓自己早點出去才是最重要的，其他什麼尊嚴先擺在一邊」。

李孟居在出獄前1個月被告知，附加刑期期間不得離開中國。他說，當下就是「傻眼了」，沒想到還有2年，只好把生活重心放在中國，開始在中國旅行，展開這趟「人生最意外的旅行」；2年期間去了至少100個城市，期間仰賴存款、家人支援過活。

李孟居說，在附加刑期滿前1週，被深圳國安人員約談，對方說擔心台灣媒體操作這件事情會影響台灣選舉，於是告知對方這段時間會先到日本。他表示，大概這3年、5年不會再去中國了，以前太天真，只覺得中國市場很大，不談政治大概也不會怎麼樣，忽略了司法黑箱、侵犯人權那些事情。希望未來可以成立國際救援平台，讓在中國被迫失蹤者獲得協助；最希望盡早恢復原本的生活。（編輯：吳柏緯）1120727