82快速道路鹿草交流道往鹿草方向約200公尺處，上午11點發生小貨車與砂石車撞擊事故。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

砂石車與一小貨車發生擦撞，小貨車車頭嚴重變形、車頂掀開，砂石車上卡著小貨車的板金結構。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

小貨車駕駛受困車內，消防人員立即運用破壞器材將傷者脫困。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

82快速道路鹿草交流道往鹿草方向約200公尺處，上午11點發生小貨車與砂石車撞擊事故，小貨車車頭嚴重變形、車頂掀開，約60歲駕駛受困車內，經出動破壞器材才將頭破血流、失去意識的貨車駕駛救出送醫，目前車禍原因有待警方調查釐清。

嘉縣消防局指出，今上午10點53分接獲民眾報案，指82快速道路鹿草交流道往鹿草方向約200公尺發生車禍事故，立即派遣鹿草、祥和分隊前往，人車抵達回報現場為一砂石車與一小貨車發生擦撞，小貨車車頭嚴重變形、車頂掀開，砂石車上還卡著小貨車的板金結構，見小貨車駕駛受困車內，消防人員立即運用破壞器材將傷者脫困，評估意識昏迷、手部骨折，給予急救處置後，由鹿草救護車送往嘉義長庚醫院救治。

鹿草分隊分隊長張展彰說，小貨車駕駛當時卡變形車內，救出時發現除手部骨折外，頭部傷口疑似遭外物插入，鮮血直流，雖失去意識，仍有呼吸心跳，至於砂石車駕駛在事發後就在一旁觀看整個救援過程，並表示自己未受傷不需救醫。