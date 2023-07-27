颱風杜蘇芮逼近，高雄市今（27）日停止上班上課，但仍有民眾到岸邊，高雄港務警察總隊因應颱風來襲，成立防颱緊急應變小組，昨日就勸離80位民眾，今日上午也勸離6位民眾。警方提醒，颱風來襲，切勿前往岸邊從事觀浪或其他水上活動，若違反規定將可依法開罰。

颱風來襲，仍有民眾會到岸邊觀浪，高雄港警總隊針對轄區各海岸及港口等區域實施管制工作，加強巡邏查察、勸離，並成立防颱緊急應變小組全力戒備，針對熱門水域遊憩地點加強人力巡查，對沿岸觀浪、戲水遊客實施勸離工作，昨日截至下午6點已勸離80位民眾，今日高雄市停班停課，上午也於一港口開放垂釣區、高雄港74號碼頭等，勸離6位民眾，皆以勸導為主，並未開罰。

警方提醒，颱風來襲切勿前往岸邊從事觀浪或其他水上活動，如違反《災害防救法》第30條第1項第2款或第3款規定，將依《災害防救法》第55條規定處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰；若在岸際、港區發現任何危難狀況，請立即向港警請求協助，或是撥打電話110報案。