杜蘇芮颱風逼近台灣，副總統賴清德今天提醒國人，一起注意風雨狀況，關心防災訊息。他強調，面對這次颱風，中央各部門及地方政府都嚴陣以待、持續監測，也請大家一起配合做好防颱準備！

賴清德透過臉書表示，杜蘇芮颱風今天距離台灣最近，也是影響最劇烈的時間點，他要請國人提高警覺、小心安全！

他說，目前，中央氣象局持續發布海上、陸上颱風警報，目前陸警已擴大至苗栗、台中以南及花東等地區。依據氣象局觀測，今天是颱風距離台灣最近的時候，暴風圈已籠罩台灣南部、東南部陸地，各地風雨將在今日最為劇烈，明天台灣本島雨量就會漸減。

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面對颱風的威脅，他也提醒全台國人，請務必注意自身安全，避免前往危險場所，或從事高風險活動，並隨時注意豪雨特報；低窪地區慎防淹水，山區請注意坍方及落石。面對這次颱風，中央各部門及地方政府都嚴陣以待、持續監測，也請大家一起配合做好防颱準備！