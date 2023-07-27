台中雙桶屍案殘忍冷血，徐姓主嫌等人殺害蔡姓少女等2人，手法兇殘，並桶屍棄置。（圖／ 台中檢方提供）

台中市於2021年傳出駭人聽聞的雙桶屍命案，主嫌犯罪集團首腦徐德益和數名同夥聯手殺害16歲蔡姓少女、54歲黃姓男子並裝桶棄屍，台中地院一審判處徐德益2個死刑；經上訴台中高分院，二審今（27日）駁回上訴，維持2個死刑判決、褫奪公權終身，全案仍可上訴最高法院。

16歲蔡姓少女及54歲黃姓男子經家人通報為失蹤人口，檢警接獲檢舉疑遭殺害循線追查，發現從事土地買賣及貸款的徐德益涉有重嫌，自2020年11月16日陸續拘提7名成員到案，並前往苗栗縣銅鑼山區搜索，查獲裝有黃男屍體塑膠桶；同日又在徐男的豐原老家起獲裝有蔡姓少女屍體的塑膠桶，雙桶屍殺人案也震驚社會。

檢警調查發現，徐德益於2017年間栽贓16歲蔡姓少女侵吞贓款，灌酒後以驖鎚擊頭、利剪插胸、菜刀割頸切斷氣管，桶屍藏放豐原老家；2019年因恐黃姓男子作證土地糾紛案，竟強擄並開槍擊斃黃男，之後將黃男屍體裝入塑膠桶、倒入水泥，桶屍棄置山區。

徐男等人到案後，坦承共謀殺害蔡姓少女，至於殺害過程則互推諉；但徐男否認殺害黃姓男子，辯稱他沒有殺人動機，雖在場，但並未教唆及參與殺人。台中地檢署偵結依殺人等罪起訴徐男等7人，並以徐手法兇殘、無悔悟之心，已滅人性，而求處死刑。徐男等人目前仍在押中，檢察官起訴後，移審台中法院。

台中地院一審2022年4月7日宣判，認定徐德益殺害蔡姓少女、黃男手段極端殘酷，顯屬公政公約所稱的「情節最嚴重犯行」依2個殺人罪均判死刑，褫奪公權終身。另同夥王閔正、林宥廷也依殺人罪判無期徒刑，其餘張、童、宋及趙等4人，各依殺人罪等判12年8月至19年6月不等。

全案上訴二審台中高分院審理並於今日宣判，徐德益上訴駁回、仍判處2個死刑，合併應執行死刑、褫奪公權終身；其餘上訴皆駁回。