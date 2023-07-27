快訊／明天繼續放颱風假 金門宣布28日停班課 13:552023/07/27 中時新聞網 楊雅婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金門縣明（28）日停止上班上課。（圖／示意圖，記者劉宗龍攝影） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中颱杜蘇芮持續發布海上、陸上警報，正在加速往北北西、金門、廈門的方向移動，暴風圈目前壟罩嘉義以南各地。金門縣政府表示，依據中央氣象局提供的資訊，金門明（28）日風力將達停班停課標準，金門縣明日停止上班上課。 中颱杜蘇芮來襲 屏東停電1萬974戶 杜蘇芮颱風襲台已釀1死1傷 全台急撤逾5千人避難 杜蘇芮來襲高雄旗津風箏節喊卡 這4處也休園 #金門 #停班停課 #杜蘇芮 也許您會感興趣 推薦閱讀 接力杜蘇芮！新颱風「卡努」最快今晚生成 專家曝路徑 07:522023/07/27 生活 杜蘇芮襲基隆 大樓磁磚剝落、路樹倒塌壓車意外頻傳 11:482023/07/27 社會 獨》杜蘇芮颱風來襲 高雄上午最大雨勢落在桃源南天池 12:132023/07/27 生活 台南今放颱風假 網罵翻：百貨公司全開是怎樣？ 12:152023/07/27 生活 北北基桃吹10級強陣風「近颱風假標準」不輸恆春台東 09:002023/07/27 生活 嚴防杜蘇芮颱風威脅 陸軍第四作戰區增派災防兵力至4941員 12:502023/07/27 生活 杜蘇芮陸警範圍擴大至苗栗！14縣市列警戒區 09:052023/07/27 生活 台南上午無風無雨放颱風假？黃偉哲曝心聲 10:062023/07/27 生活 杜蘇芮來襲 海基會台商子女夏令營擇日結業式 12:172023/07/27 生活 金門大橋驚傳民眾落海 8旬老翁失蹤搜尋未果 13:022023/07/27 社會 颱風強風豪雨影響 遠百花蓮店宣布27日暫停營業一天 11:042023/07/27 財經 杜蘇芮來襲台東利稻部落突停電 預估影響300人 11:182023/07/27 生活 杜蘇芮陸警擴及台中！3地灌「超大豪雨」11縣市豪、大雨 07:172023/07/27 生活 杜蘇芮颱風來襲9處山路預警封閉 台東2道路傳坍方災情 13:152023/07/27 生活 杜蘇芮颱風襲擊桃園 這3區域停電 台電搶修中 12:322023/07/27 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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