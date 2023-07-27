中颱杜蘇芮持續發布海上、陸上警報，正在加速往北北西、金門、廈門的方向移動，暴風圈目前壟罩嘉義以南各地。金門縣政府表示，依據中央氣象局提供的資訊，金門明（28）日風力將達停班停課標準，金門縣明日停止上班上課。