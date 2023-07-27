中颱杜蘇芮持續發布海上、陸上警報，正在加速往北北西、金門、廈門的方向移動，暴風圈目前壟罩嘉義以南各地。金門縣政府表示，依據中央氣象局提供的資訊，金門明（28）日風力將達停班停課標準，金門縣明日停止上班上課。

中颱杜蘇芮來襲 屏東停電1萬974戶
杜蘇芮颱風襲台已釀1死1傷 全台急撤逾5千人避難
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