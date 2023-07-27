農委會將升格為「農業部」並於8月1日掛牌，環保署則預計在8月22日升格「環境部」，外界關注人事動向，而時代力量立法委員陳椒華今日透露，有消息稱行政院已發人事派令給張子敬為環境部長。對此，行政院發言人林子倫27日仍未鬆口，僅稱若有確定結果，會再對外公布。

立法院5月通過組改法案，確定農委會升格為農業部，下設8司、6處、7署、1中心及7個試驗研究機構，明定將長力農業整測等10大事項，預估8月1日揭牌，兩大目標為提高農民所得及確保糧食安全；環境部則掌境影響評估、空氣品質及水體品質保護等9大事項，下設氣候變遷署等4個次級機關。

外界關注農委會主委陳吉仲、環保署長張子敬是否接任首任部長，期間，陳椒華連日召開記者會，爆料環保署督察總隊長李健育涉性騷擾慣犯，環保署長張子敬未負起機關首長須依法處理、糾正及補救之責，呼籲行政院長陳建仁明事理，別讓兩人升官。

對此，林子倫今主持行政院會後記者會指出，政院人事作業安排都有既定流程，如有確定結果會對外公布。