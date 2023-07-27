隨著疾病年輕化，富邦人壽進一步觀察2022年內部投保重大疾病險的年齡層，其中50歲以下被保險人之投保年齡高達近9成，不僅反映出癌症年齡結構轉變，也呼應年輕人逐漸意識到醫療保障的重要性。富邦人壽副總經理陳寬偉表示，除了建立良好飲食習慣、定期安排健康檢查外，建議善用重大疾病險建構自身保障，做為預算有限、想擁有基礎保障的年輕人入門保單。

對於家中的經濟支柱者，肩上有諸多的家庭責任與經濟重擔，一旦發生重大疾病，以癌症治療來說，除了動輒數十萬的醫療費用，若再加上假設每月4萬的生活費計算，一年需要準備近百萬的費用，不但一般人難以負擔，萬一病況不佳還會再面臨收入中斷的危機，影響原先的生活品質，更會侵蝕到多年辛苦累積的財富，加重家中經濟負擔。

除了規劃實支實付醫療險、癌症險外，也建議利用重大疾病險等一次性給付的保險商品，在疾病發生時能先緩解急迫的經濟壓力，把握黃金治療期，避免因手頭現金不足而降低醫療品質。富邦人壽表示，網路投保重大疾病健康保險具有三大優勢：一、雙種保障年期自由選擇強化保障，提供1年期和20年期兩種選擇；二、七項重大疾病保障更完善，包括癌症（重度）、急性心肌梗塞（重度）、冠狀動脈繞道手術等；三、符合理賠條件者，依最高投保金額最高一次給付50萬元保險金，彈性運用醫療或填補生活照護等經濟缺口。