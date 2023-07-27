西非國家尼日的軍隊包圍總統府並聲稱接管政權，已招致聯合國強烈譴責，美國國務卿布林肯也呼籲尼日軍隊立即釋放總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）。

法新社報導，目前正在訪問紐西蘭的布林肯（Antony Blinken）今天在威靈頓表示，「我今天稍早與總統貝佐姆通話，清楚闡明美國堅決支持身為尼日民選總統的他」。他說：「我們呼籲立即放人。」

布林肯表示，美國「譴責所有武力奪權的行為。我們不僅積極接觸尼日政府，也聯繫該地區與全球的夥伴」，「我們的這些舉措不會停止，直到局勢以適當且和平方式獲得解決為止」。

布林肯拒絕認定尼日軍方的這項行動是政變，因為一旦如此認定，恐將破壞美國與尼日當局的各項合作，包括鎮壓叛亂和反恐行動。

他說：「法理上這是否構成政變，由不得我來說，律師才能說清楚。但這明顯是以武力強奪政權、違反憲法。」

布林肯並補充說，美國警告在尼日的公民「限縮不必要的行動」。

另一方面，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的發言人昨天表示，秘書長「強烈譴責」尼日「違憲的政權更迭」。

發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）發布聲明說，秘書長對貝佐姆遭總統衛隊扣押「深感不安」。他說：「秘書長呼籲立即停止所有破壞尼日民主原則的行動。」（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）