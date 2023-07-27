桃捷公司以A22老街溪站外觀造型圖案發行紀念票卡，圖為含有1日票卡及Token圓滿御守的禮盒版紀念票卡。（桃捷提供／蔡明亘桃園傳真）

桃捷公司以A22老街溪站外觀造型圖案發行紀念票卡。（桃捷提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園機場捷運線A22老街溪站將於7月31日通車啟用，桃捷公司推出好康回饋里鄰，在A22、 A21環北站間開放免費搭乘1個月，推出7天定期票5折優惠及部分路段5至20元折扣，更發行台灣萍蓬草圖案的限量紀念票卡，紀念歷史性一刻。

桃園巿政府依交通部7月7日來文通知，決定於7月31日辦理A22老街溪站通車。桃捷說明，老街溪站建築外觀是機捷全線22處車站中，最具桃園地方代表性特色一站，以桃園特有保育類水生植物「台灣萍逢草」為設計發想，外觀意象隱含著「萍、塘、清、流」4字。

車站屋頂建築為楕圓形葉片及隱約浮現的葉脈，線條簡約雅緻，喚起愛護大地保育觀，搭配車站邊潺潺老街溪流清，又和沿岸的老街溪河川教育中心呼應，讓老街溪站融入地緣性的親切，也有濃濃人文、環保、教育及交通等特性。

桃捷公司以A22老街溪站外觀造型圖案發行紀念票卡，自7月31日營運通車當天開始銷售，一同紀念值得慶祝的一刻。紀念票卡分禮盒與票卡2版，禮盒版1盒399元，內有一張1日票卡及Token圓滿御守1個，只在A22老街溪站銷售，總共220套，數量有限售完為止；票卡版顧名思義只有1張票卡320元，全線21處車站皆可買，A20興南站除外，也是限量發行。

為分享A22老街溪站通車喜悅，桃捷表示，推出多項好康回饋民眾，第一個好康是從7月31日正式通車當天起至8月31日止，民眾持電子票證、信用卡、第三方支付或電子支付乘車碼，在老街溪站、環北站2站間免費來回搭乘，趟數不限，體驗捷運優質乘車空間，同時培養搭捷運習慣。

第二個好康是持電子票證、信用卡、第三方支付或電子支付乘車碼，從A22老街溪站搭車一路北上，或A1台北車站一路南下到老街溪站，部分路段分別提供5元至20元的折扣優惠票價。第三個好康，以A22老街溪站為起、迄站，可用5折優惠價，買到原折扣是7.5折的7天定期票，以上三大好康都在7月31日至8月31日間適用。