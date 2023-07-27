明華園總團首席台柱孫翠鳳日前上《誰來晚餐14》本季最終集，分享當年入團後的心路歷程。孫翠鳳表示半路出家才開始練功受訓，一開始周圍的親友包括公婆也不看好他，主原是當時她已經生過孩子了，鈣質的流失讓受傷的風險增高，「當時我的公公婆婆都不答應，他說小孩子受傷他容易痊癒，但你年紀大、又生過小孩，鈣質的流失，若受傷是一輩子的傷害！」一度不答應讓她受訓。

面對質疑的聲浪，孫翠鳳沒有退縮，因為當時團裡急需要人才，雖然她是家族裡唯一不會唱戲的媳婦，但非常願意為家族盡一份力量。剛開始練功時孫翠鳳坦言受盡苦頭，僵硬的筋骨讓他每次練習時都會忍不住哭，回憶起當時表示：「我必須要用很硬的筋骨去面對我的基本功，那個對我來講是一件非常痛苦的事，每次拉筋、劈腿、下腰，我就哭，因為真的很痛很痛。」

被問到面對困難如何還能堅持下去？孫翠鳳想起當年不僅要工作、又要煮飯，還要一邊拉筋一邊餵奶，最後都是靠意志力跟理解力堅持下去，「藝術文化這條路，本來就鋪滿了荊棘，但是不要怕，勇敢的走過去，能夠走上去，那就是勇士！」該集將在明（28日）晚9點在公視播出。