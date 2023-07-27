在泰國國會第2大黨為泰黨從前進黨手上取得組閣大權後，泰國前總理戴克辛小女兒貝東丹周三（26日）宣布，戴克辛將於8月10日返回泰國，消息一出引起了廣泛關注。外界尤其關注當初發動軍事政變，把戴克辛妹妹、前總理盈拉趕下台的政敵、現任看守總理帕拉育的反應。

被問及戴克辛即將回國，是否已經下令警察做好準備？帕拉育表示，「並不需要下令，為什麼所有的事情都需要我下令？警察有自己的事務，不論誰來誰走，都會一視同仁地處理，不會存在特殊情況。」

帕拉育指出，即使貝東丹和戴克辛本人都已經宣布將於8月10日回泰國，但他此前也多次提及此事，而是否真正回國，仍需拭目以待。同時，他回國後也將面臨司法程序的制裁。當被問及對於戴克辛在政府組建期間回國的看法時，帕拉育則只回复「沒想法」。

與此同時，貝東丹在為泰黨辦公大樓與黨內議員共同慶祝為泰黨創黨領袖戴克辛的生日。她表示，父親戴克辛早就計劃回國，但一直在等待合適的時機。貝東丹說，返泰計劃是由戴克辛自行評估後的決定，他早在7月就希望回國，如今可能已經等不及了，而且目前的政治局勢相對穩定，所以應該可以回國了。

關於除安全問題外，是否還有其他擔憂，貝東丹表示，不知道在父親回來的過程中會發生什麼，所以對安全問題一直都非常關注，但相關安排完全由她的父親自行決定。貝東丹還表示，她認為戴克辛不會再推遲回國日期。

此外，有人認為戴克辛在這段時間回國帶有政治色彩，對此，貝東丹明確表示，父親離開泰國已近18年，去年就想要回國，此次回國純屬於家庭事務，與政治完全無關。她還透露，戴克辛可能會乘坐私人飛機回國，屆時她可能會去曼谷廊曼機場接機，並強調父親回國後必定會接受司法程序的審判。