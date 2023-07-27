民眾黨總統參選人柯文哲曾自爆，日本自由民主黨幹事長茂木敏充曾說台灣無法加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），後又澄清是自民黨參議院幹事長世耕弘成。對此，世耕弘成27日澄清，日本歡迎台灣加入CPTPP，絕對沒有「不可能」這件事情；民進黨立委郭國文也直呼不妥，認為錯誤引述將對台灣外交帶來負面影響。

身為亞東國會議員友好協會會長的郭國文上午率民進黨立委林靜儀、何志偉、賴惠員及縣市議員拜會世耕弘成。

席間兩人談到柯文哲爆料他與世耕間的對話，但世耕弘成立即澄清，他本人跟自民黨的立場就是日本歡迎台灣加入CPTPP，會持續努力，絕對沒有「不可能」這件事情，希望台灣民眾不要誤會。

郭國文認為，柯文哲對外公開閉門會談的內容，應該先徵詢對方的同意，這是最基本外交禮儀，很難想像一個連守信用都做不到的人，要如何成為台灣總統。他批評，這不是柯文哲首次錯誤引述，公開相關內容可能在國內拚聲量有效，但在國際關係上，會對台灣外交帶來負面影響，是非常不妥的做法。

郭國文強調，立法院昨天剛通過《台美21世紀貿易倡議》首批協定，證明台灣有決心也準備好擁抱更高標準的貿易規範，促使台灣得到多元貿易機會，從經濟上強化與自由民主國家的交流，台灣努力從各面向來突破對外交流，不需要有人為自身利益扯國家後腿。