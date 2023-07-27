桃園市朱姓男子今年5月在中壢大鬧超商，並打傷2名員警，也被員警以警棍重擊12下，雙方皆被送辦引發軒然大波，朱男也被網友戲稱為「超商浩克」。事發過了2個多月，朱男在26日深夜在IG中發出限時動態，指自己對2名員警感到抱歉，現在也傳出警方當時對朱男有做尿液採檢，檢測出有大麻陽性反應，另再依施用2級毒品函送桃園地檢署偵辦。

朱姓男子在IG發文向員警道歉。(取自朱姓男子IG／呂筱蟬桃園傳真)

中壢警方說，朱男尿液檢驗中確實有毒品反應，這部分日前已經函送桃園地檢署偵辦，基於偵查不公開，不願再多做說明。而朱男在26日深夜發出的IG限時動態則提到，「原來最大的心魔是我自己，很抱歉對社會散播了這麼多恐懼和焦慮。我只想說對不起。」他也說，因為他的情緒失控，誤傷了2名員警，接下來只想好好面對自己和面對老婆，以及最愛的健美。

回顧事件發生後，有網友認為朱姓男子是因為有吸食毒品才會造成情緒失控，他也曾在IG提及遭到警察栽贓吸食嗎啡或其他毒品，而他也寫下「老子這輩子只碰過420啦」，而420數字據了解就是吸食大麻文化中，泛指在下午4點20分吸食大麻的行為。