民眾黨總統參選人柯文哲批評政府前瞻建設，稱受到通膨與缺工等影響，已經動工的六都、七縣市的自籌款，從3909億暴增到5518億，新任縣市首長直呼吃不消，擔心壓垮地方財政，「前瞻」變「錢沾」，中央不負責任，放任地方政府去蓋，各縣市同時開工，超過超過營造廠量能，導致工程流標，中央政府不該一再推出這種大撒幣政策，也不考慮後果，更造成地方債台高築的後遺症。

民眾黨主席柯文哲。（本報資料照片）

柯文哲昨在臉書指出，前瞻計畫在各縣市的軌道建設進入興建高峰期。已經動工的六都、七縣市的自籌款，受到通膨與缺工等影響，從3909億暴增到5518億，新任的縣市首長直呼吃不消，擔心壓垮地方財政，「前瞻」變「錢沾」，國發會卻回應「是地方政府主動提出」，不是中央主導，只是補助經費協助。

柯直言，「我認為這是不負責任的說法」，中央的國發會、公共工程委員會等部會，對全台的軌道建設，沒有訂出優先順序，現在把責任撇得一乾二淨。

柯文哲表示，軌道建設雖然分布在各縣市，最後也是地方在營運，但必須國家整體的人口、社會、經濟等層面，都考慮清楚了，才動工興建，更何況台灣嚴重少子化趨勢，也會影響未來的運輸需求及模式。

他說，放任各縣市興建軌道建設，現在負擔不起，更直接排擠到長照、教育、食安等其它項目，中央政府不該一再推出這種大撒幣政策，也不考慮後果，更造成地方債台高築的後遺症。

柯文哲說，當中央政府放任各縣市政府搶著申請，自己「被動審核」，縣市首長看到這塊大餅不去爭取，會沒有選票壓力？爭取到補助當「政績」後，自籌款和營運成本又變成後續的沉重壓力，這不是國發會一句「不應為推動而推動」就可甩鍋的。

柯文哲表示，當中央不設定軌道建設順序，各縣市同時開工，突然投入大量的工程預算，超過建設廠商的容量，根本也沒辦法承造，只是造成流標一大堆。流標後以為再追加預算可解決，除了造成預算暴增，還是沒解決問題，因為廠商根本沒有能量承造。這也是民眾黨團周二記者會上點名，軌道建設計畫38項子計畫中，執行率僅5.3％的原因。

柯文哲說，「我主張，軌道建設要統籌規畫，要考慮成本效益，更要考量廠商的承造能量。」今天軌道建設「顏色對的先蓋」，開工以後流標的、地方財政無法負擔的，再叫大家自謀生路。

另外，柯文哲質疑，從前行政院長林全到現在最溫暖的陳建仁，請問《財政收支劃分法》到底要不要修？選前民進黨口口聲聲要修法，執政後卻不捨得分配預算的權力，這件事見證了「權力使人腐化， 絕對權力使人絕對腐化 」，台灣民眾黨黨團2020年已經提出版本了。

民眾黨今再度釋出內部會議柯文哲發言片段，柯文哲說明，總人口減少、無人車的出現，過去很多軌道建設很多變得不需要，這就是中央不負責任，放任地方政府去蓋，地方政府的心態，就是要中央補助兩倍的錢，若不蓋軌道建設好像政績不好，所以拚命蓋。

柯文哲強調，政府公共工程要宏觀調控，當同時開工就超過營造廠量能，工程就全部流標，流標就想說再加碼，「問題是沒有用，你加一倍的錢他還是吞不下」，其實國家重大工程要用來調節，國內營造量大時，蓋房子很多，就要降低，國內不景氣、營造量低時要拉高，這是國家要調整景氣重要的技術，連這個都不懂，讓人最悲傷的是，每個公務員都知道，那怎麼會出現這種政策？