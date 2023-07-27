狗勾是人類最忠實的動物朋友，大型犬也可以很貼心。（周麗蘭攝）

可愛的浪浪在收容所等待新主人。（雲林縣動植物防疫所提供）

雲林縣府委託4家動物收容所、10家動物醫院收容412隻狗，7成以上都是「不易送養」犬隻，像是35公斤以上、收容超過2年以上、或有疾病，雲林縣動植物防疫所為幫助牠們早日找到溫暖的家，推動「首年寵物保險」補助方案，實支實付最高補助3000元保費，歡迎民眾奉獻愛心認養牠們。

2015年流浪動物零安樂死政策上路前，雲林縣每年捕捉4000隻，當時全縣估計至少4萬隻流浪狗，目前數量難以統計，有些會追咬人，動植物防以所接獲捕捉通報經過評估，每年精準捕捉300隻。

因雲林縣缺乏收容所，被捕捉的狗狗委託位於斗南、虎尾、大埤的4家動物收容所，以及分布於斗六、斗南、虎尾、西螺、崙背、北港的10家動物醫院收容，總量管制450隻左右，之後有些被認養、有些視情況結紮野放，目前收容412隻。

防疫所指出，目前縣府收容的400多隻流浪狗中七成為體重超過35公斤、有疾病、收容超過2年以上，統稱為「不易送養」犬隻，每年只有少數20、30隻找到新主人，無人認養原因除上述之外，加上零安樂死政策上路，民眾不認為有迫切認養必要。

雲林縣防疫所最近配合農委會推動的「首年寵物保險補助方案」，即日起至11月30日止，若認養不易送養犬隻後，自行購買合法立案保險公司所推出的寵物商業保險，可申請保險費補助，採實支實付，最高補助上限3000元，1人限補助1隻。

防疫所表示，大多寵物保險會給付寵物生病、發生意外、死亡的開銷，可減輕飼主負擔，希望增強民眾認養不易送養犬隻的意願。