搶父親節孝親與七夕情人節甜蜜商機，台北君悅酒店再度推出擬真創意蛋糕與甜點，「金庫密碼：父愛如山」父親節蛋糕6吋、1,180元，七夕情人節甜點「唇唇慾動」紅唇可可聖多諾黑4吋、680元，「愛神鈴響」可麗露巧克力禮盒9入、720元，即日起可於君悅線上購預訂取貨。

台北君悅館內「漂亮」廣式海鮮餐廳並瞄準小家庭，設計推出七道式父親節桌宴，4人份、10,800元，8月4日至8日期間適用，海陸菜色囊括錦繡開胃集、金腿螺頭花椒燉雞湯、清蒸海斑、九孔鮑魚等，豐盛怡人。

台北君悅點心房行政主廚陳建佑親赴法國巴黎，將當地最新習得的甜點工藝巧思復刻呈獻，「七金庫密碼：父愛如山」父親節蛋糕以闊綽吸睛的保險箱為造型，以63％法國法芙娜巧克力塑型、撒上食用金粉打造，掀開裡頭更藏著象徵「靠山」的法式歐培拉，滿溢贈禮心意。

「唇唇慾動」紅唇可可聖多諾黑，維妙維肖的刻劃都市女子塗抹唇膏、等待約會的模樣，主廚嚴選法國法芙娜草莓奇想巧克力打造紅唇，夾入榛果香緹餡可可聖多諾黑、無麥麩焦糖榛果巧克力蛋糕，由脆口焦糖千層酥置底，贈給摯愛一口甜蜜之吻。「愛神鈴響巧克力禮盒」為獨家販售的可麗露造型巧克力，猶如愛神響起鈴鐺般傳遞的幸福悠遠，雙色口味甜心選擇，囊括熱帶水果可可與香草蘭姆酒白巧克力，品嚐大人味夏日浪漫。