今年漢光演習是蔡英文總統任內最後一次，她27日上午前往新北八里視導「第三作戰區聯合反登陸作戰演練」，並於會後勗勉官兵。她表示，漢光演習是攸關國家安全、驗收國軍戰力的年度大事，要代替國人向所有弟兄姊妹致上敬意，而這次的演習讓國人、也讓世界，看到我們守護國家的決心。

蔡總統今至挖子尾營區視導漢光演習，陪同在側的有國防部長邱國正、參謀總長梅家樹、國防大學校長劉志斌、陸軍司令鍾樹明、海軍司令唐華、空軍司令劉任遠、作戰區指揮官葉國輝等軍方高層，以及國安會秘書長顧立雄、國安會副秘書長陳文政、劉得金、內政部長林右昌、海委會主委管碧玲等人也出席。

和昨日視導行程相比，今天陸、海、空司令都到場陪同，顯見軍方的高度重視。而蔡總統抵達營區後，先聽取作戰任務簡報，隨後前往八里海灘，視導灘岸阻絕設施及步戰聯合陣地；接著至台北港視導聯合反登陸作戰演練。

不過同時也發生小插曲，當記者們登上高台時，蔡總統仍在灘地視察，維安人員要求軍方，讓媒體「不准拍攝」；後續又因蔡總統有意深入了解，軍方說明時間拉長，也讓操演晚了半小時才開始進行，在場媒體頗有微詞，但所幸最後操演仍順利完成。

蔡總統會後向共同參與演習的國軍士兵、警察、海巡發表精神談話。她說，每年的漢光演習她都會出席，因為這是攸關我們國家的安全，以及要驗收我們國軍戰力的年度大事。像是今天的「聯合反登陸作戰操演」，在今年的漢光演習當中，不僅規模最大，也整合全民戰力，更考驗我軍跨軍種、跨兵種、跨單位的合作默契。

蔡總統表示，今天她看到大家戮力合作，充分展現阻止敵軍建立灘頭陣地的作戰企圖，順利完成這次的聯合反登陸作戰任務。未來台灣面對的威脅和挑戰會越來越複雜，我們要預先設想複合式威脅的處境，擬定相關計畫，並且加強演練。

蔡總統說，為了提升國土的防衛能量，除了我們三軍部隊要持續勤訓精練，也要整合地區的警、消、民防團隊、以及地方組織，才能實踐全民守護鄉里、保護國家的目標。

最後蔡總統強調，要再次感謝大家的辛勞，各位的付出，為國家和人民提供堅實保障；也要代替國人，向所有弟兄姊妹致上敬意，這次的演習，讓國人、也讓世界，看到我們守護國家的決心。