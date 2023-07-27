媒體報導賴清德國安幕僚不見蔡人馬，賴清德競選辦公室發言人陳世凱今表示，國家安全事務，包含了國際外交、軍事國防，再到內政經濟，需要整個執政團隊的共同打拚，賴副總統當然也是團隊的一員，大家都只有一個共同的目標，就是為國家更好。

陳世凱指出，「執政一體國安同心，大家都是台灣隊」，而將協力國安事務的團隊成員，區分為哪路人馬的說法，顯然是對執政團隊運作陌生，也是對堅守崗位的夥伴不公平。

陳世凱表示，台灣是民主防線的最前緣，具有重要的關鍵地位，蔡英文總統這幾年來，堅定國家立場，遇到壓力不屈服的原則帶領執政團隊，和全體國人一起打拚，讓台灣成為國際重要的良善力量，也得到國際社會更多的信任與支持，這點有目共睹，相信特定媒體的刻意操作，改變不了這個事實。

陳世凱呼籲，守護國家安全，是全民的共識，絕不是紙上談兵，身為負責任的媒體，應該要更加仔細求證，而非配合不具名人士的發言，傷害國家安全，抹煞第一線守護國安無名英雄的努力。