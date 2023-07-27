每年端午節前後，俗稱「帝爺公蛇」的大頭蛇都會現身在南投縣名間鄉天受宮內，一待就是數天；今年端午節遲遲未見，直到昨天廟務人員進行防颱工作，赫見牠悄悄報到。對此，民俗專家楊登嵙示警，靈蛇晚了1個月報到，「表示有大事要發生」。

楊登嵙指出，玄天上帝腳踏龜跟蛇，蛇與龜就是帝爺公的部將，每年都會有蛇跑回廟裡參拜，其實就像部將回來看主神；蛇頗具靈性，所以不會傷人。此一現象已維持43年之久，但今年端午節卻沒有出現，延後1個月，近日才現身天受宮，表示有大事情要發生。

楊登嵙表示，端午節當天圓山飯店發生天花板倒塌事故，百年金龍的頭被砸斷；台南首邑城隍爺罕見在巡爐下當晚特別提前示警眾人，農曆7月要留意「火和電」2件事。北中南的神明、靈獸近期都有異象，表示有大事發生；尤其今年農曆7月、8月沖太歲，以及農曆11月刑太歲要特別小心。

楊登嵙提醒，由於「聖嬰現象」今年氣候異常，天乾物燥，應注意火災及電線走火等問題；民眾也要注意身體健康，小心中暑；電線老舊應更新，注意用電安全。

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