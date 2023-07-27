聯合利華公司日前傳出勞資糾紛，該公司工會成員前往新竹縣政府陳情，縣長楊文科親自接下陳情書，聽取勞工心聲並全力協調，7月17日勞資雙方順利達成共識，27日在縣府舉行勞資協議圓滿達成感謝座談活動，一同感謝各界攜手讓這次勞資調解圓滿落幕，共創雙贏。

勞工處說明，聯合利華公司6月因代工製茶產線業務緊縮，資遣工會幹部及會員引起勞資糾紛，勞工處第1時間在6月26日召集勞資雙方調解會議，但無法達成共識，歷經7月10日及7月17日共3次調解，期間議員羅美文、新竹縣產業總工會及新竹縣總工會也居中參與協調，資方聯合利華公司則盡量提供勞工安置計畫及優於現行法規的離職方案，承諾未來更積極與工會及員工保持溝通。

楊文科說，新竹縣人口成長與產業發展密不可分，員工是企業最重要的資產，公司更加善待員工，才能夠更加蓬勃發展。在勞工處與勞方一起向資方協調下順利落幕。在此次過程中，也看到議員羅美文、新竹縣總工會及產業總工會合作之下，才有這次圓滿結局，感謝各方的努力。

聯合利華企業傳播事務負責人尤慈霞則說，這次勞資調解落幕，感謝縣府團隊的指導及建議，也感謝各民意代表給予協助，最重要的是與工會的誠意溝通，最後員工也能接受企業釋出的善意，未來會與工會及員工持續保持暢通的溝通。

截至7月18日，勞工處今年已受理275件勞資爭議調解案件，協助422名勞工爭取勞動權益，其中114件成立，爭取給付金額達到2025萬2621元。勞工處會秉著尊嚴勞動、心懷勞工的信念，將持續協助勞資雙方促進勞資和諧、共創雙贏，創造新竹縣更美好的勞動環境。