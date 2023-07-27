洪行春表示，公司穩定發展後，他在不影響營運的情況下，回到校園充實自己，沒想到越讀越有興趣，2017年考進大葉大學管理學院博士班，今年順利取得博士學位。（大葉大學提供／吳建輝彰化傳真）

大葉大學資管系陳郁文教授(左)指導博士生洪行春(右)論文。（大葉大學提供／吳建輝彰化傳真）

來自彰化縣芳苑鄉今年60歲的洪行春，擁有7個孫，從警退休後投入環保回收事業，2017年他斜槓考取大葉大學管理學院博士班，今年順利以《探討工業4.0之應用與聯合國永續發展目標之推動－台灣中小企業之實例》通過博士論文口試，成新科黑手博士。

人家都說活到老學到老，60歲的洪行春可以說是最佳典範，他高中畢業報考警校，前後在桃園航空警察局、彰化縣警局鹿港分局服務，擔任勤區及分局技術教官等，從警大約10年時間，後來離開警界轉而從商，不過並不順遂，後來接觸環保回收事業才逐漸安定有成。

洪行春表示，公司穩定發展後，他在不影響營運的情況下，回到校園充實自己，沒想到越讀越有興趣，2017年考進大葉大學管理學院博士班，今年順利取得博士學位，他說這6年的博班讓他收穫良多，其中深受謝安田講座教授的影響，非常感謝他。

洪行春說，因為他從事廢五金環保回收工作，所以論文以《探討工業4.0之應用與聯合國永續發展目標之推動－台灣中小企業之實例》為題，主要探討如何以循環經濟的概念，促成回收業邁向聯合國SDGs永續發展目標，也要感謝指導教授陳郁文，讓他成長許多。

陳郁文表示，洪行春的人生奮鬥故事相當精彩，從警生涯結束歷經生意失敗收場，後來轉戰環保事業，站穩腳步後不但沒有停下，還回到校園求學，非常值得年輕學子學習，其論文也深受國外學者肯定，相當符合聯合國推動的永續發展目標。