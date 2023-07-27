嘉義製材所園區「貳陸陸杉Space」複合式共享空間一隅。（廖素慧攝）

嘉義製材所園區「貳陸陸杉Space」複合式共享空間供應餐飲。（廖素慧攝）

嘉義製材所園區「貳陸陸杉Space」複合式共享空間，今天開幕。（廖素慧攝）

嘉義製材所園區「貳陸陸杉Space」複合式共享空間開幕，文史工作者群聚。（廖素慧攝）

嘉義製材所園區之「竹編工廠」，經整修活化經營為「貳陸陸杉Space」複合式共享空間，今天開幕，阿里山林業鐵路及文化資產管理處長黃妙修、阿里山世界遺產協會理事長郭盈良表示，這裡將成為推動阿里山登錄世遺、社群交流、連結的重要據點。

黃妙修表示，嘉義製材所是阿里山林業村區塊裡唯一1棟非歷史建築，閒置多年，該處整修後委由阿里山世界遺產協會經營共享空間，這裡有許多阿里山文化元素，周邊有多棟歷史建築、杉池大草原、文創市集，是有文化深度的雅致空間，也是推動阿里山登錄世遺凝聚共識及量能的重要據點。

郭盈良表示，有「東洋第一」美名的「嘉義製材所」共有7棟歷史建築，是為開發阿里山林業而於日本時代建造的，唯有「竹編工廠」是二戰之後建造的，由於不再伐木，改用竹編，因而這棟竹編工廠是阿里山林業轉型為竹產的重要見證者。

將「竹編工廠」經營為「貳陸陸杉Space」，是呼應阿里山最高峰大塔山的海拔高度2663公尺，取其諧音而成，提供閱讀辦公、咖啡小食、沙龍講座及企業包場等服務，也是讓文化工作有一個與不同社群交流、連結的據點。

「貳陸陸杉Space」與在地小農、商家合作，供應友善農法生產食材所製造的餐飲，開幕期間7月27日至8月13有優惠活動，8月14至8月31日也有優惠月票及方案。