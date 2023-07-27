衛福部表示，中醫部門去（2022）年第3、4季，因就醫人數成長近2成，導致點值下降幅度較大，所以提請動支「調節非預期風險」經費，健保會昨（26日）同意動支，計補助中醫3.1283億元。衛福部並指出，統計2016至2023年總額累積成長35％，共增加約2,169億元，包含行政院主計總處核撥的240億元，及2024年疫後特別預算的200億，至2024年底安全準備金仍可維持1個月。

健保會執行秘書周淑婉昨表示，中醫在疫情期間扮演的角色，除開立清冠一號外，民眾出現咳嗽等長新冠症狀，也會尋求中醫協助，導致中醫整體就醫人數成長20.6％、總體費用支出成長16.6％，導致各業務分區中，除東區外，各區中醫健保點值下跌至低於0.9元，故申請動支「調節非預期風險及其他非預期政策改變所需經費」，而該會同意從10億元的預備金中，動支3.1283億元。

衛福部補充，統計2016至2023年總額累積成長35％，共增加約2,169億元；另行政院主計總處於2023年「撥補全民健康保險基金」項下核增240億元，2024年「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」撥補200億元，統計至2024年底安全準備金仍可維持1個月。

衛福部指出，2024年度全民健康保險醫療給付費用總額成長率已於2023年7月17日經國發會通過，成長率上下限為2.621％至4.7％，總預算金額為新台幣8,581億元至8,755億元，已反映物價上漲、人口老化等因素，同時合理調控醫療費用成長；後續將依據行政院核定之年度醫療給付費用總額範圍及政策目標於9月20日召開總額協商會議並協議擬定次年度總額，使健保政策延續並連結醫療給付費用總額。