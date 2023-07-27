34歲日本前桌球選手福原愛2021年跟橫濱男婚內出軌，同年7月便與江宏傑離婚，而她自2021年與江宏傑離婚後斷聯至今，讓江宏傑決定不忍了，於今（27）日下午在日本召開國際記者會；然而，過程中台灣律師徐崧博提到，江宏傑數度為家務事落淚，日本律師大淵愛子則透露福原愛事前竟傳傳真企圖阻止這場記者會。

江宏傑今（27）日下午表情嚴肅出席記者會，身旁有日本律師大淵愛子 （Aiko Ohbuchi）與 台灣律師徐崧博陪同出席，一開始他先向大眾道歉，因私人的事情讓大眾擔心，他透露，在今年7月20號收到日本法院的裁判結果自己是勝方，身為敗方的福原愛必須依照結果來執行，他很感謝日本法院的裁定，但福原愛告訴他不會執行法院命令，讓江宏傑感到不安。

另外，江宏傑提到，今收到福原愛要求他終止今天的記者會，但她沒有提到任何執行執行法院命令的任何訊息，日本女律師大淵愛子也表示，事發至今已經多次聯絡福原愛，但女方一直都沒有回應，只好藉由記者會希望對方能盡早付諸行動。

事實上，江宏傑先前受訪時提到，福原愛自去年7月返日後就失聯，一直聯繫不上對方，當時被問及是否直接飛日本找人，江宏傑苦笑說：「但也必須要先有聯絡。」至於福原愛是否故意失聯，他也點頭直說：「是」；如今江宏傑召開記者會，福原愛在得知後，於27日凌晨透過律師呼籲，請江宏傑先生切勿違反法官的要求。