新北市副市長朱惕之今前往三鶯大橋改建工程視察，該工程將於年底前完工，為了確保不受颱風影響，施工團隊在汛期前已填補施工破堤缺口，提升防汛防洪能力。（新北市工務局提供）

因應中度颱風杜蘇芮來襲，新北市副市長朱惕之今前往三鶯大橋改建工程視察，該工程將於年底前完工，為了確保不受颱風影響，施工團隊在汛期前已填補施工破堤缺口，提升防汛防洪能力。朱惕之表示，市府在颱風期間將密切監控河道安全警戒值來關閉閘門，避免颱風對本工程及三鶯地區造成災害。

朱惕之昨日視察淡水河系的重陽橋機車引道工程，今再前往跨大漢溪施工的三鶯大橋工地，朱惕之表示，三鶯大橋是連接三峽和鶯歌間重要橋樑，因颱風帶來的雨量，石門水庫會做調節性洩洪，上游的鳶山堰也配合放水，因此施工單位也密切監控河道安全警戒值，將災損降至最低。

工務局長祝惠美表示，三鶯大橋改建工程主線已於今年初提前完工，目前正進行最後階段兩側機車道、人行兼自行車道以及銜接環河路匝道等工程，由於工區跨越大漢溪河道，施工團隊在今年汛期前完成防汛工程，同時在三鶯大橋下環河路匝道增設一處防洪閘門，填補施工破堤的缺口，大幅提升鶯歌的防汛防洪功能。

新工處副處長鄭立輝指出，三鶯大橋改建工程2018年動工，以半半施工方式分期分段通車，先在舊橋上、下側增設專用之機車道及人行道，再進行舊橋拆除改建工程，並增設直下環河路匝道，讓汽車提早分流至環河路前往樹林或大溪方向，有效改善鶯歌市區陶博館周遭道路壅塞現象，全案預計在今年底前完工。

三鶯大橋完工後，將提供雙向各2個汽車道、兩側機車專用道及人行兼自行車道，提高橋梁耐震抗洪能力，疏解往返三鶯地區交通流量，提供用路人舒適安全的交通環境。