前中視董事長、文建會主委鄭淑敏，日前在美國住處跌倒摔傷頭部，經搶救不治，享壽78歲。她生前曾在李登輝時代擔任兩岸密使，至今仍為眾人津津樂道。國健署指出，65歲以上長者約每6人，就有1人曾經發生跌倒，其中室內跌傷地點排行依序為客廳、臥室、浴室。對於長者跌倒，桃園醫院新屋分院護理師游佳穎曾分享5點預防措施，並提醒，由於長者平衡能力較差，建議平時睡覺下床時採取漸進式，不要一下子就起身。

根據106年「國民健康訪問調查」結果顯示，65歲以上長者約每6人，就有1人曾經發生跌倒，且每12位長者，就有1人曾因跌倒而就醫。跌倒是造成65歲以上長者受傷住院和急診的最主要原因，其發生率亦隨年齡增加而隨之提高。

值得注意的是，長者跌墜受傷地點有52％發生在室內、48％發生在室外，其中室內跌傷地點排行依序為客廳、臥室、浴室、廚房或餐廳、陽台、樓梯等。

對於長者跌倒，護理師游佳穎曾分享5點預防措施。第1點，物品不宜擺放太高，最好是伸手即可拿到的高度；第2點，座椅最好有扶手，以便輔助長者起身及坐下；第3點，大部分的家庭浴室偏小且有門檻，可將門檻用顏色區別，讓長者能留意以免絆倒。

第4點，呼籲家中有長者的家庭能善加利用長照2.0的家庭輔具及居家無障礙環境改善服務；第5點，家中採光應該要明亮，以免長者因為視線不清而跌倒。

另外，游佳穎補充，由於長者的平衡能力較差，建議平時睡覺下床時不要一下子就起身，最好採取漸進式，先側躺再坐於床緣5分鐘，然後再站立5分鐘，確定沒有不舒服後再走路活動。

若發現家中長者不幸跌倒，國健署提供3步驟救援，首先是不要慌張，也不要急著將長者拉起身，否則可能使傷勢加重或有生命危險；其次，檢查長者是否還有意識，以及受傷或出血等狀況；最後，若長者意識不清或大量出血，應盡快叫救護車並緊急送醫。