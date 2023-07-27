台中前年傳出豐原7歲黃姓男童上柔道課，遭教練何聰樂與廖童輪流重摔20多次，頭部重創昏迷2個多月不治身亡，最高法院認定何男以極為不當的訓練行為造成男童死亡，駁回上訴，判處9年徒刑定讞；黃童父母皆不滿法院判決，直言非常失望，但也表示，無論如何孩子都回不來。

69歲男子何聰樂並無柔道教練證，自2015年起在豐原體育館免費教柔道。台中市豐原區7歲黃姓男童於2021年4月開始學習柔道，卻遭何男與廖童輪流重摔20多次，造成頭部重創昏迷送醫急救。黃童在病房與死神拔河2個多月，最終仍在6月29日中樞神經衰竭不幸死亡。

法院一審、二審審酌何聰樂以極為不當的訓練行為使年幼的黃童不幸去世，應該嚴厲加以責罰，判處有期徒刑9年；最高法院27日駁回上訴，維持9年徒刑定讞。

黃童爸爸得知消息後表示，「殺了一個人才判9年」對於判決相當不滿，直言法院的作法根本是「別人的孩子死不完」，但法院再怎麼判，孩子也回不來了。他也說，他在法院二審時就表示不想要賠償，只想為孩子討公道。

對於法院判決，黃童媽媽傷心表示很失望、難過，她跟律師都還未收到法院的判決書，透過記者告知、媒體報導才得知消息。「身為一位媽媽我真的很難過」黃母哭著說，孩子去世是她一輩子的痛，孩子死了，但凶手竟只判9年，判的太輕。另外，雖提出民事求償，但人命不能用金錢來換算，就算判賠也換不回孩子。