2023縣市長滿意度暨幸福城市大調查結果昨天公布，南投縣長許淑華以新任縣長之姿，勇奪「縣市長施政滿意度」、「交通狀況」、「觀光旅遊」三項「銀獎」好成績，她對於上任不到一年就當上「三銀」縣長感盪相當開心，她感謝縣民的支持，強調她會繼續努力，讓南投縣民以身為南投人感到驕傲。

許淑華今天參加2023台灣南投國際男子曲棍球邀請賽開幕典禮後接受訪問指出她很開心這次是獲得獎項的縣市首長中，非六都第一個新任的縣長，她很感謝過去縣府打下縣政的基礎，也感謝議會不分藍綠全力支持縣政推展 ，她認為這是這次可以獲得縣民肯定的重要因素，未來她會持續推動縣政，努力把縣政工作做好，讓南投縣民以身為南投人感到驕傲。

台灣世界新聞傳播學會26日公布2023年度「22縣市有感施政大調查」成績昨天出爐，依據今年度近14000人的超大型民調結果示，在整體施政滿意度部分，六都由台中市長盧秀燕與高雄市長陳其邁並列勇奪金獎，十六縣市中第一個新科縣長許淑華表現不凡，奪得「銀獎」，另在「交通部份」與「觀光旅遊」兩部分也分別獲得「銀獎」好成績，讓許淑華成為新科十六縣市長中的「三銀縣長」。

這項2023年度「22縣市有感施政大調查」今年邁入第五屆，調查内容除了縣市長施政滿意度更涵蓋「治安狀況」、「經濟發展」、「醫療衛生」、「交通狀況」、「環境保護」、、「社會福利」、「教育品質」、「觀光旅遊」、「藝術文化」與「幸福感」

等共11個施政面向，該學會在調查報告中特別提到「南投縣長許淑革新官上任就赢得施政銀獎，表現亮眼」，也讓許淑華的施政表現備受矚目。

這次調查是由艾普羅行销市場研究股份有限公司執行針對台灣地區22縣市20歲以上的成人進行電話訪問，訪問期間自2022年5月24日至7月4日止，共成功訪問13937份有效樣本，除了金門縣和連江縣之外，在95％的信心水準下，個別縣市的抽樣誤差介於正負3.5至4.0百分點之間。