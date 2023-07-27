《全面入侵》投入外星人研究，揭密真相。（APPLETV＋提供）

全球災難性事件、無法解釋的外星目擊事件頻傳，過去三年更遭受突如其來的疫情摧殘，這些情況不禁令人聯想到科幻影集劇情成真。 末日科幻影集《全面入侵》（Invasion）第一季於 2021 年播出後，獲得觀眾廣大迴響，成功續訂第二季。將由《絕地救援》、《羅根》製作團隊原班人馬攜手打造，以《絕地救援》獲奧斯卡提名、《X戰警》系列御用編劇的賽門金柏格和《堡壘》大衛惠爾將共同擔任製作人，並由《黑錢勝地》亞力克沙克羅夫擔任監製。今日釋出全新預告，外星生物與人類的戰爭已全面升級，外星生物四處流竄，威脅更加強大。

製作人賽門金柏格（Simon Kinberg）表示：「我非常興奮地宣布《全面入侵》（Invasion）將回歸第二季，這將會是更龐大、更刺激的一季。故事從一開始就讓觀眾陷入一場全球性的大規模戰爭之中。影集的核心主題是關於人類精神的力量，以及在面對極大障礙時，情感的連結使我們團結一致。」 儘管賽門金柏格是資深科幻粉，也因製作《全面入侵》而投入許多外星人相關研究，他仍對有關外星人的報導感到驚訝，直言：「這部影集讓人覺得這樣的情況隨時可能發生。」《全面入侵》第二季的故事也將延續這種不安全感，帶領觀眾進入充滿挑戰的世界，令人發人省思的議題不只是外星人，而是人類複雜的情感，如此極端情況下，面臨未知的恐懼，人們會如何呈現最真實的自我。

《全面入侵》第一季重要角色將回歸演出，包括《驚天營救》系列伊朗女星格什菲法拉哈尼和《死侍 2 》飾演Yukio而廣受歡迎的日本演員忽那汐里。第二季也將迎接更多新角色，包括《神盾局特工》安維爾喬卡亞、《勁爆女子監獄》內德拉瑪麗泰勒、以及墨西哥女星《美麗新秩序》的奈安諾溫德等皆加盟演出。

《全面入侵》（Invasion）第二季故事將接續在外星生物入侵地球的121天之後，世界各地持續遭受外星生物毀滅式的攻擊，第一季的主要角色，包含家庭主婦阿妮莎、美國海豹突擊隊隊員、小男孩卡斯帕以及太空計畫的日本科學家等，必須努力尋找解答並繼續爭取生存的最後機會，阻止外星生物的入侵，贏得這場戰爭的勝利。《全面入侵》（Invasion）第二季將於 Apple TV＋ 8月 23日全球上線，全劇共十集，每週三更新一集。