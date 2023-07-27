7家汽車大廠今天宣布攜手成立新公司，在美國提供電動車充電服務，等同對特斯拉（Tesla）撂下戰帖。

路透社報導，這些車廠包括通用汽車（General Motors Co.）、斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）、現代汽車（Hyundai Motor Co）與其子公司起亞（Kia）、本田（Honda）、BMW和Mercedes Benz，這些品牌約占美國汽車銷量的一半，但在特斯拉稱霸的電動車市場只占一小部分。

這些競爭者結盟的動作非比尋常，部分律師擔心是否違反反壟斷法。

這些車廠表示，新合資企業放眼在北美推出3萬個充電樁，先從主要公路沿線和城市開始。他們並未透露各自與共同出資的額度，但說對其他公司加入投資或參與抱持開放態度，包括非汽車產業在內。

新合資公司的名稱尚未公布。

美國目前有超過3萬座快充充電樁，每座要價從不到10萬美元至超過20萬美元不等。

熟悉成本的業界人士表示，成立這家合資企業的花費可能數十億美元起跳。

白宮也表示樂見其成。

拜登政府設定的目標是2030年前充電樁達到50萬座，幾乎成長4倍。

特斯拉去年囊括美國電動車銷量60%以上，以擁有近1萬8000個超級充電樁稱霸快充市場。

特斯拉今年稍早表示，將開放部分充電站給電動車競爭對手，以獲得申請聯邦政府補貼的資格。