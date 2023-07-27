滙豐環球投資部資深副總裁黃夏金指出，依據聯合國資料，今年印度已超越中國，成為全球人口最多的國家。龐大的人口將帶來重要影響。首先，金字塔型的印度人口結構有利未來的生產力增長。印度人相對年輕，年齡中位數為28歲，較中國的38歲，和美國的39歲，年輕約10歲。與此同時，聯合國預測印度的勞動年齡人口將持續增長至2050年。

其次，印度農村人口龐大，城市化率僅為35％，低於中國的65％和印尼的57％。隨著基礎建設陸續完備和人均收入持續成長，印度的城市化趨勢可望加快。也可望進一步帶來城市化的建設與消費商機。

滙豐印度股票基金看好印度製造帶來的投資契機。自從莫迪總理於十年前提出「印度製造」，印度政府即積極推出13項生產激勵措施，目標即是在為印度龐大的勞動年齡人口創造國家龍頭企業，以及600萬個新就業職位。

其中三大類別產業，如進口替代、能源轉型與出口增值更加受惠。進口替代以電子產品、大型家電、半導體、 科技零組件等產業為主，印度手機製造業已逐漸在市場佔有一席之地。能源轉型則聚焦在太陽能和電動車等產業，印度政府已降低電動車和充電器、充電站的消費稅，可望持續促進電動車產業發展。出口增值受惠的產業，則以傳統紡織品、藥品和食品等為主。