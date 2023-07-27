台新表示，若是持台新銀行玫瑰或玫瑰Giving信用卡的Mastercard卡別，任刷一筆加碼再抽「iPhone 14 Pro」、「AirPods Pro」，而在玫瑰卡或玫瑰Giving信用卡打造的「瑰密選店」系列刷卡消費，更享抽獎機會放大8倍。

台新銀行表示，「瑰密選店」系列精選超過20間商家，若使用台新銀行玫瑰/玫瑰Giving信用卡於活動期間內消費更享最高13.8％回饋；新戶方面，在活動期間內申辦玫瑰卡或玫瑰Giving信用卡首次刷卡消費達檻，即可獲最高600元等值贈品及玫瑰粉行李箱。

台新銀行強調「相信認真，支持在各領域努力的女性」，今年分別為「認真工作」、「認真家務」和「認真生活」不同樣貌的玫瑰卡卡友打造專屬的瑰密小旅行，更有「瑰密選店」分別祭出多重優惠，首先在美容舒壓類別有寶雅、屈臣氏、登琪爾SPA、黛寶拉SPA等滿額與課程優惠，看準休閒時尚，熱門服飾UNIQLO、Pernext Yoga、Mori girl等品牌消費享最高9折。

其次，為旅行必備的雄獅旅遊、國泰航空機票、INDULGENCE旅行用品等也有最優9折優惠；而生活與購物選店SEALY席伊麗、TEMPUR丹普、專屬訂製珠寶品牌PROMESSA、瑪黑家居選物、好好棉、foodpanda等皆推出眾多專屬禮。

此外，若是有資金運用需求的玫瑰卡友，8月1日至5日期間線上申辦信貸成功，享手續費專案價830元。Richart Life App也同慶玫瑰節，8月1日至10日期間，每日登入Richart Life即可享「台新Point 8,300點」抽獎資格，輸入指定序號再享台新Point 1點回饋，除了消費有優惠，透過一站式金融服務民眾更方便。

台新強調，「83玫瑰節」邁入十週年結合全球共同關注的永續議題，將玫瑰Giving信用卡打造成兼具環境與社會發展的永續信用卡，今年在取得環保署碳足跡標籤後，將於8月同步更新卡面，致力減降信用卡生命週期的碳排放量，與環境一起永續發展。

同時台新也攜手「呼叫黃背心」居家清潔服務的「暖心共榮平台」，培育技職學子進入就業市場，並於7月榮獲2023年台灣永續行動獎的銅獎肯定。台新銀行信用卡貼近大眾需求、引領市場脈動，將繼續致力於創新與社會回饋，深耕低碳生活金融和普惠金融，為卡友帶來更多無價體驗。