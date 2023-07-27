中颱杜蘇芮侵台，今（27）日全台有7個縣市都放颱風假，包括台南、高雄、屏東、花蓮、台東、澎湖今日全停班停課；金門上午如常，下午才停班停課。另PTT鄉民也對縣市首長放颱風假的標準熱議。而一項網路投票也針對民眾對颱風假進行調查，結果出乎意料。

入口網站《Yahoo民調》24日發起網路投票，截至今日下午2點30分，總計已超過45700人參與。針對「如果沒放颱風假，颱風天你會請假嗎？」，僅15.3%的國人表示「會」、稱「不會，照常到公司上班」的民眾高達64.7%、另19.7%網友則持「不會，改成居家上班」、「不知道/沒意見」的態度。

另外也有網友在PTT《八卦版》發文詢問，稱小時候每當颱風來襲，都會直接宣布颱風假，但不知道從什麼時候開始，颱風假都拖到最後一刻才說要放，或是已經去學校了，結果上了半天的課，宣布下午颱風假，「放的不乾不脆究竟是誰先開始的？」

鄉民在PTT回憶「賴神勸童」的往事。（圖翻攝自PTT）

對於該網友的提問，不少鄉民都留言「賴神勸童」、「賴半天。還不只一次」、「功德啊，放假半天之先河，上班功德之先驅」、「賴阿，不然怎會有賴神的稱號」、「賴神啊有一次超嚴重沒放」；不過也有民眾指出，「以前就有這樣了，小時候早上起床還看電視」、「二十幾年前甚至三十年前，還要看晨間新聞，才知道今天要不要上班上課」。

「賴神勸童」的事蹟是2016年梅姬颱風來襲時，南部5縣市做出「半天假」的決策引發民眾不滿，更有人貼出時任台南市長的賴清德，在風雨中關心一位下課小妹妹的畫面，將其命名為「賴神勸童」，隨即在網路上流傳至今。