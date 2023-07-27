台灣虎航力拼Q3掛牌上市，公司今宣布因應旅遊市場需求持續旺盛，為擴大桃園機場的營運規模及服務範圍，預計將開放運務員的職缺，招募25名新血加入，歡迎有興趣的應試者報名。

台灣虎航表示，本次運務職缺的報名期間為7月31日凌晨0時起至8月13日晚間11時59分止，報名資格為大學以上畢業或具應屆畢業資格、多益550分以上或相當等級之英語能力檢定成績，具日韓語會話能力尤佳。

招募報名截止後，即針對所有履歷投遞者進行初步書面資料審核，通過資料審核者，預計將安排於8月26日進行初試，9月2日為複試，採擇優錄取，預計錄取25名，上班地點為桃園國際機場。

獲錄取者預計將在2023年10月中後分批報到，即開始接受訓練，訓練合格後始可正式上線。月薪3萬4000元起，另有津貼。

台灣虎航目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國、菲律賓及越南等地區，達27個航點、34條航線，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空。