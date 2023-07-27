美國聯準會（Fed）26日宣布升息1碼後，暗示不排除後續再升息。財信傳媒董事長謝金河表示，美國把利率拉升到22年高點，背後其實也是一場金融殺戮，若把全球股市當經濟櫥窗，美股勇冠三軍，尤其費半大漲5成；另一頭，大陸30年來扮演世界工廠角色，全球需求降溫，大陸首當其衝，如鞋王張聰淵身家縮水，旗下華利集團市值蒸發三分之二，失去蟬連3年台灣首富寶座。

Fed再升息1碼，從去年3月16日從0到0.25%拉升至5.25到5.5%，利率觸及5.5%，創下22年以來新高紀錄。

謝金河在臉書發文指出，美國把利率拉升到這個位置，背後其實也是一場金融殺戮，例如，香港就有苦難言，香港的聯繫匯率釘住美元，現在一個月期Hibor（香港銀行同業拆息）已經跑到5.1827，香港怎麼會不累？

他表示，從去年以來的暴力升息，美國累計升息11次，共升21碼，也就是5.25%，利率陡升，一定有非常強大的後座力，全球需求降溫，貿易額萎縮。台灣單月出口額最高到435億美元，現在回到330億美元，也比2020年之前的280億美元高，這是高基期下的衰退，不用大驚小怪。

謝金河說，如果把股市當櫥窗，今年全球股市表現正好給大家答案，美國股市勇冠三軍，尤其是費城半導體指數今年最大升幅超過五成，AI是最大的題目，Nvidia、微軟、蘋果是焦點核心。

但另一邊，大陸召開中央政治局會議討論拯救股市、房市、消費、失業及人民幣。中國30年來都是世界工廠，全球需求降溫，中國一定首當其衝，蟬連3年台灣首富的張聰淵，旗下華利集團在不知不覺中，股價從117.5跌到35.35，市值蒸發三分之二。

今年亞洲股市大黑馬變成日本，南韓股市也大漲，台股今年靠AI成亞洲表現第二好的市場。東協市場去年太好，今年出現高基期下的回跌。印度股市持續20年牛市，迄今仍欲罷不能。

謝金河認為，鮑爾升息1碼後，暗示仍會再升息，不過，股市投資人都認為這是最後一次，今年上半年跟去年上半年完全兩樣情，但接下來的金融殺戮可能才開始。