新北市泰山區1名罹患乳癌的錢姓婦女，因積健19萬元健保費，以為自己被「鎖卡」，所以不敢前往醫院就醫，後來因乳房腫瘤爆裂，才緊急被送往醫院就診，泰山區長鄭淑敏表示，全台約有60萬人積欠健保費被「鎖卡」，但民眾有緊急傷病，只要去醫院填具「例外就醫名冊」就可看病，或經由村里長開立經濟困難證明，亦可立即開卡就醫。

據當地里長表示，錢婦離婚後攜女兒投靠娘家，但父親今年因染疫過世，母親也年事已高，所以使原本就清苦的家境更是雪上加霜。且錢婦還要單親撫養子女，生活及經濟陷入困境，儘管有實物銀行挹注，但依然無法解決貧困的問題。

此外，錢婦因家境關係，積欠健保費高達19萬元，讓罹患乳癌的她以為遭到「鎖卡」而不敢就醫，直到乳房腫瘤爆裂，才緊急送往醫院接受治療，不過已經被診斷出是乳癌末期，且合併肝肺轉移。

後來在區公所的協助下，媒合圓融行善團，以1加1每人1千元方式，在半天內匯聚17萬1千元，全數交由錢女媽媽，希望能緊急救援一家生活。

泰山區長鄭淑敏表示，其實健保局去年就有公告，全台約有60萬人積欠健保費被「鎖卡」，只要民眾有緊急傷病，到醫院填具「例外就醫名冊」就可看病，或經由村里長開立經濟困難證明，就可以立即開卡就醫。

鄭淑敏說，可能因健保局宣導不夠，或是一般民眾不了解鎖卡後的開卡條件，以致發生錢女這樣罹患重大傷病卻擔心鎖卡而延誤就醫，目前錢女正接受醫院化療，但家境確實清寒，非常感謝圓融行善團的全力協助。