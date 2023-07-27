仁寶副董事長暨奔騰智慧生醫董事長陳瑞聰表示：手持超音波是集團在智慧醫療的亮點產品，自去年底推出以來市場反應良好目前已擁有美國FDA、台灣TDFA認證外，近日更順利取得泰國FDA此意味已通過泰國嚴格的醫療設備監管標準，獲可正式出貨。

仁寶總經理暨神寶醫資董事長翁宗斌表示：近年來神寶醫資積極拓展海外智慧醫療發展並與泰國醫療集團共同布局東南亞市場，集團內神寶與奔騰子公司間緊密合作，兄弟齊心克服跨國醫療認證流程並於半年內順利取證，對登陸泰國智慧醫療市場充滿信心。

神寶醫資團隊表示，預計今年第四季度神寶將開始出貨手持超音波產品至泰國市場，這將為泰國的醫療專業人員進一步提升當地醫療服務水平。神寶醫資未來將著重醫療影像高端應用為主軸，與產業夥伴深入合作Mini-PACS平台與AI醫療影像判讀服務，這項創新結合將輔助醫生更快速、準確地做出診斷，並為患者提供更有效的治療方案。

展望下半年仁寶集團智慧醫療發展，高層充滿信心並深信神寶醫資進軍泰國市場只是開端，未來將更積極拓展集團在全球醫療市場布局與擴展。