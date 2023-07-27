該公司預估，今年的本業銷售成長率，從6%~8%區間上調到7%~8%。

雀巢生產知名的Kit Kat巧克力和Nespresso膠囊咖啡，名列瑞士市值第一大企業。該公司說，上半年本業銷售成長率為8.7%，為462.9億瑞郎，成長率擊敗分析師預期的8.1%。

北美仍為雀巢最大市場，為125.5億瑞郎，大中華地區來到25.4億瑞郎。

雀巢將售價調漲了9.5%，高於分析師預估的8.7%。而實質銷售量為減少0.8%，退步幅度高於此前預估的0.6%。

執行長Mark Schneider在一份聲明中表示：「在今年剩餘時間內，我們有信心，我們將會實現業務量與金額的正面結合，提高毛利率，並大幅增加行銷投資」。

該消費食品大廠在過去兩年努力控制包括葵花油和包裝等成本上漲的影響。這些成本問題可以追朔到新冠病毒，以及異常氣候傷害農產品，而俄羅斯入侵烏克蘭，讓該問題更加惡化。

相反的，雀巢的歐洲競爭對手在本周分別提交了好壞參半的業績。生活消費品廠利時潔(Reckitt)第二季銷售量大幅減少4.3%。聯合利華(Unilever)上季銷量跌0.3%。乳製品大廠達能(Danone)第二季銷售減少2.3%。

分析師們曾多次表達擔憂，認為售價的調漲會嚇跑消費者，讓他們轉而尋找較便宜的、不具知名的品牌食品。而這些擔憂似乎沒有明顯發生在雀巢身上。