致伸公布2023年第二季度暨上半年度自結損益，第二季合併營收160.65億元，較上季146.77億元，季增10%；毛利率為15.9%，年增2.4個百分點，營業利益率達5%，年增0.5個百分點；稅後淨利6.99億元，較上季成長26%，每股盈餘（EPS）1.55元。

致伸上半年合併營收307.42億元，較去年同期381.78億元，年減20%；毛利率為15.5%，年增2.4個百分點，營業利益率達4.5%，年增0.5個百分點；稅後淨利12.54億元，每股盈餘（EPS）2.78元。

在產品應用別方面，第二季資訊產品比重為45%，智慧生活產品為32% 和車用/工業物聯（AIoT）為23%。致伸近年朝高附加價值產品發展，車用/工業物聯（AIoT）比重逐年提升，由2021年第二季14%增長至2023年第二季23%。

展望第三季，面對全球通膨及經濟放緩等挑戰，致伸秉持三感合一的產品核心能力，持續優化產品組合，並投入AI新技術及新產品開發，布局創新應用。隨著AI加速產業應用，致伸將受惠於AI智慧安全監控技術日愈成熟，積極在行人安全、執法安全、交通運輸安全、社區安全及邊境管理等領域布局。此外，耕耘數年的汽車電子（ADAS/AVAS）及AR/VR/MR等產品也將挹注新動能。公司將持續控管營運風險，保持經營韌性並積極面對市場變化。