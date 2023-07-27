善終是不少人心中的盼望，全台第一家成立安寧緩和病房的台大醫院，至今已陪伴逾萬名病人走完人生最後一哩路，42歲的肝癌患者林先生也是其一。太太李小姐面對醫院要求先生接受安寧緩和療護的決定後，鼓起勇氣向先生坦誠，某次先生吐血送院，她原以為要就此與先生道別，但所幸老天多給了先生20幾天的時間，在安寧病房結束了生命。

林先生是肝癌患者，生前曾8度因癌症送醫，但都安然度過，短暫住院就返家。某次就醫後，醫師告訴李小姐，必須要做好心理準備，讓先生接受安寧緩和療護。即便她心中有許多掙扎，也決定鼓起勇氣向先生透露病況，讓先生能做好準備。

某日林先生吐血送院，因病況危急，李小姐擔心救不回來，但所幸老天多給了他們20幾天的時間。在安寧病房期間，林先生的病情每況愈下，完全無法打理自己的儀容，醫療團隊安排了志工王俞婷為他剪頭髮、蔡素琴為他洗澡，只為讓他能感覺舒適，最終他也安詳地離開人世。

台大醫院表示，安寧緩和療護不是放棄治療，更不是負面消極的照護。安寧緩和療護的理念與家庭醫學強調全人醫療的核心價值完全契合。緩和醫療病房不僅是提供臨床照護，同時也是讓醫學院學生學習全人照護理念的重要場域，目前醫學系及護理學系等學生皆會來到緩和醫療病房，以病人為師學習生命末期照護。

安寧緩和療護團隊成員包括醫師、護理師、社工師、臨床心理師、臨床宗教師、音樂及藝術治療師、志工等，強調以病人為中心，不只重視病人身體的痛苦，也注重心理、社會及靈性的痛苦，讓病人及家屬過得有尊嚴，尊重每一位病人的文化背景及價值觀給予最適切的照護。

台大醫院安寧緩和療護團隊對於我國相關領域的發展扮演舉足輕重的角色，無論在醫療服務、學術研究、國際交流、人才培育、政策推動，各方面都有重大的貢獻與成果。台大醫院表示，未來將持續努力推動全人、全家、全程、全隊及全社區－五全的安寧緩和療護，致力於全人醫療的具體實踐。